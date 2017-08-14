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16:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае подростки разгромили сельское кладбище

Полиция задержала четверых подозреваемых.

Четверо подростков подозреваются в разгроме сельского кладбища в селе Филипповка (Кунгурский район).

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, 14 августа в полицию Кунгурского района поступило сообщение от главы сельского поселения о том, что на территории местного кладбища повреждены памятники.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр и установили, что сооружения сломаны, часть повалены на землю, признаков осквернения памятников не обнаружено. В совершении преступления подозреваются четверо подростков. В настоящее время несовершеннолетние вместе с родителями доставлены в полицию», — сообщили «АиФ-Прикамье» в ведомстве.

По данным кунгурской «Искры», от рук вандалов пострадало около 50-ти надгробий. Причём злоумышленники повредили исключительно памятники из гранита и мрамора.

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