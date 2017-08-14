В Пермском крае подростки разгромили сельское кладбище
Полиция задержала четверых подозреваемых.
Полиция задержала четверых подозреваемых.
Четверо подростков подозреваются в разгроме сельского кладбища в селе Филипповка (Кунгурский район).
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, 14 августа в полицию Кунгурского района поступило сообщение от главы сельского поселения о том, что на территории местного кладбища повреждены памятники.
«На место происшествия незамедлительно прибыла
По данным кунгурской «Искры», от рук вандалов пострадало около 50-ти надгробий. Причём злоумышленники повредили исключительно памятники из гранита и мрамора.