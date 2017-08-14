На улице Меридианная байкер врезался в BMW, уходя от погони полиции
В Казани на улице Меридианная вечером 13 августа мотоциклист врезался в BMW Х3, пытаясь скрыться от полиции, об этом сообщили очевидцы ДТП и телеканал «Эфир».
В Казани на улице Меридианная вечером 13 августа мотоциклист врезался в BMW Х3, пытаясь скрыться от полиции, об этом сообщили очевидцы ДТП и телеканал «Эфир».
Предварительно, погоня началась еще на улице Вишневского, где байкер не остановился по требованию полиции
Около дома № 3 мотоциклист врезался в BMW Х3. От мощного удара тяжелый немецкий паркетник отлетел в сторону и врезался в жилой дом.
В результате ДТП никто не пострадал — ни байкер, ни водитель немецкого авто. Однако мотоцикл оказался очень сильно поврежден, также мотоциклисту предстоит оплатить стоимость ремонта BMW.