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17:47 (мск), источник: Prokazan.ru

На улице Меридианная байкер врезался в BMW, уходя от погони полиции

В Казани на улице Меридианная вечером 13 августа мотоциклист врезался в BMW Х3, пытаясь скрыться от полиции, об этом сообщили очевидцы ДТП и телеканал «Эфир».

Предварительно, погоня началась еще на улице Вишневского, где байкер не остановился по требованию полиции из-за того, что он не был вписан в полис ОСАГО. Он попытался оторваться от преследования в Ново-Савиновском районе, двигаясь на высокой скорости не только по центральным проезжим частям, но даже по дворам, на огромной скорости мимо припаркованных машин и пешеходов.

Около дома № 3 мотоциклист врезался в BMW Х3. От мощного удара тяжелый немецкий паркетник отлетел в сторону и врезался в жилой дом.

В результате ДТП никто не пострадал — ни байкер, ни водитель немецкого авто. Однако мотоцикл оказался очень сильно поврежден, также мотоциклисту предстоит оплатить стоимость ремонта BMW.

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