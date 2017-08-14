На улице Меридианная байкер врезался в BMW, уходя от погони полиции

Предварительно, погоня началась еще на улице Вишневского, где байкер не остановился по требованию полиции из-за того, что он не был вписан в полис ОСАГО. Он попытался оторваться от преследования в Ново-Савиновском районе, двигаясь на высокой скорости не только по центральным проезжим частям, но даже по дворам, на огромной скорости мимо припаркованных машин и пешеходов.