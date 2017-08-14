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17:34 (мск), источник: Новости Воронежа

Жителю Воронежа за кражу трех банок кофе грозит 4 года тюрьмы

Ему предстоит ответить за грабеж.

Источник: Новости Воронежа

На днях в полицию обратился работник сетевого магазина, который расположен на улице Туполева. По словам сотрудника, во время плановой инвентаризации выявлена недостача более чем на 500 рублей.

Стражи порядка выяснили, что двумя днями ранее в торговую точку заглянул покупатель. Он взял с полки три банки кофе. Спрятал их под одежду и направился к выходу.

«Продавец потребовала от мужчины оплатить товар, однако тот убежал», — рассказали в МВД.

Момент ограбления попал в объектив видеокамеры. Личность злоумышленника удалось установить. Мужчину задержали на улице Баррикадной. 28-летний воронежец дал признательные показания.
За грабеж воронежцу светит четыре года лишения свободы.

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