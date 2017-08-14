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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае осудили Супервульгарного Мясника-правозащитника

Китайский суд вынес обвинительный приговор активисту-правозащитнику по прозвищу Супервульгарный Мясник. Об этом сообщает Reuters.

44-летний У Гань приобрел популярность в китайском сегменте интернета благодаря своей импозантной внешности и грубоватому юмору. Он прославился благодаря проведению уличных перформансов и жесткой критике китайских чиновников, которых обвинял в злоупотреблении властными полномочиями. У Ганя обвинили в нарушении общественного порядка и подрыве государственного строя.

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Заседание проходило в закрытом режиме, так как во время слушаний поднимались вопросы, составляющие государственную тайну. Приговор будет объявлен позже. Сам активист уже заявил, что считает обвинение в попытке свержения власти Компартии Китая большой честью для себя, и что «обвинительный вердикт, вынесенный диктаторским режимом — это сияющий золотой приз, которым награждают воинов, бьющихся за свободу и демократию».

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