В Китае осудили Супервульгарного Мясника-правозащитника

44-летний У Гань приобрел популярность в китайском сегменте интернета благодаря своей импозантной внешности и грубоватому юмору. Он прославился благодаря проведению уличных перформансов и жесткой критике китайских чиновников, которых обвинял в злоупотреблении властными полномочиями. У Ганя обвинили в нарушении общественного порядка и подрыве государственного строя.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как во время слушаний поднимались вопросы, составляющие государственную тайну. Приговор будет объявлен позже. Сам активист уже заявил, что считает обвинение в попытке свержения власти Компартии Китая большой честью для себя, и что «обвинительный вердикт, вынесенный диктаторским режимом — это сияющий золотой приз, которым награждают воинов, бьющихся за свободу и демократию».