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17:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Следком РТ: 18 миллиардов рублей были выведены руководством ТФБ

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Следствие выявило дополнительные эпизоды преступной деятельности главы ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Источник: ИА Татар-информ

По новым эпизодам возбуждены 13 уголовных дел по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Все эпизоды связаны с хищением денег руководством ТФБ при помощи вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров на более чем 18 миллиардов рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная о неплатежеспособности банка и возможном отзыве лицензии, приняли решение о незаконном выведении залогового имущества ООО «Весна» по кредитным договорам с ТФБ, подписав договор о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» более чем на 1,2 миллиарда рублей и соглашение о расторжении договора о залоге акций.

При этом на момент вывода залогового имущества НО «Государственного жилищного фонда» задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с ТФБ составляла более 674 миллионов рублей. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Весна».

По версии следствия, эти операции причинили вред АСВ и кредиторам ТФБ более чем на 1,2 миллиарда рублей.

В настоящее время в одно производство объединены уже 22 уголовных дела. Общий ущерб от действий Роберта Мусина, по материалам следствия, более 50 миллиардов рублей.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татафондбанк» Роберта Мусина занимаются следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ. Главу ТФБ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации денежных средств. Суд по ходатайству следствия заключил Мусина под стражу. Проведены обыски, наложен арест на его имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

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