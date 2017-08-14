Следком РТ: 18 миллиардов рублей были выведены руководством ТФБ

Источник: ИА Татар-информ

По новым эпизодам возбуждены 13 уголовных дел по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Все эпизоды связаны с хищением денег руководством ТФБ при помощи вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров на более чем 18 миллиардов рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная о неплатежеспособности банка и возможном отзыве лицензии, приняли решение о незаконном выведении залогового имущества ООО «Весна» по кредитным договорам с ТФБ, подписав договор о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» более чем на 1,2 миллиарда рублей и соглашение о расторжении договора о залоге акций.

При этом на момент вывода залогового имущества НО «Государственного жилищного фонда» задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с ТФБ составляла более 674 миллионов рублей. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Весна».

По версии следствия, эти операции причинили вред АСВ и кредиторам ТФБ более чем на 1,2 миллиарда рублей.

В настоящее время в одно производство объединены уже 22 уголовных дела. Общий ущерб от действий Роберта Мусина, по материалам следствия, более 50 миллиардов рублей.