На Кубани пассажирский поезд Сухум — Санкт-Петербург протаранил трактор
Авария на железнодорожных путях произошла в 11:30 по местному времени.
Авария на железнодорожных путях произошла в 11:30 по местному времени.
Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. Согласно информации, размещенной на официальном сайте СК ЖД, инцидент случился на перегоне Курганная — Андреедмитриевка.
По предварительным данным, трактор выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда по рельсам мчался поезд, следующий по маршруту Сухум —
Машинист железнодорожного состава заметил сельскохозяйственную машину и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновение поезда с прицепом трактора произошло по касательной.
В результате ДТП никто не пострадал, на график движения поездов инцидент не повлиял.