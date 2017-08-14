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17:09 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани пассажирский поезд Сухум — Санкт-Петербург протаранил трактор

Авария на железнодорожных путях произошла в 11:30 по местному времени.

Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. Согласно информации, размещенной на официальном сайте СК ЖД, инцидент случился на перегоне Курганная — Андреедмитриевка.

По предварительным данным, трактор выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда по рельсам мчался поезд, следующий по маршруту Сухум — Санкт-Петербург.

Машинист железнодорожного состава заметил сельскохозяйственную машину и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновение поезда с прицепом трактора произошло по касательной.

В результате ДТП никто не пострадал, на график движения поездов инцидент не повлиял.

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