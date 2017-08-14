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17:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге выгорела семикомнатная квартира

С огнем в коммуналке боролось пять пожарных бригад и более 20 человек личного состава.

Семикомнатная квартира вспыхнула в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

14 августа около 13:00 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу Выборгский район, улица Капитана Воронина дом 6. Как оказалось речь идет о коммунальной квартире.

Подоспевшие спасатели эвакуировали 8 человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Справиться с огнем удалось только через час.

«В семикомнатной коммунальной квартире, выгорели две комнаты и коридор на общей площади 80 кв.метров. Пострадавших нет», — резюмирует МЧС.

Спасатели просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае обнаружения пожара звонить по телефонам «101» или «112.

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