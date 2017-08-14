В Петербурге выгорела семикомнатная квартира

14 августа около 13:00 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу Выборгский район, улица Капитана Воронина дом 6. Как оказалось речь идет о коммунальной квартире.

Подоспевшие спасатели эвакуировали 8 человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Справиться с огнем удалось только через час.