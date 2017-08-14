В Петербурге выгорела семикомнатная квартира
С огнем в коммуналке боролось пять пожарных бригад и более 20 человек личного состава.
С огнем в коммуналке боролось пять пожарных бригад и более 20 человек личного состава.
Семикомнатная квартира вспыхнула в
14 августа около 13:00 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу Выборгский район, улица Капитана Воронина дом 6. Как оказалось речь идет о коммунальной квартире.
«В семикомнатной коммунальной квартире, выгорели две комнаты и коридор на общей площади 80 кв.метров. Пострадавших нет», — резюмирует МЧС.
Спасатели просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае обнаружения пожара звонить по телефонам «101» или «112.