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17:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Суд закрыл уфимское кафе, в котором пострадали 49 человек

Сегодня состоялось судебное заседание по делу об отравившихся посетителях кафе «Белый мост» по ул. Салавата, 17.

По информации сотрудников Роспотребнадзора РБ, деятельность предприятия общественного питания приостановлена на 40 суток, а количество пострадавших достигло 51 человека. По результатам проверок было выявлено, что все пострадавшие употребляли пищу именно в данном заведении. В скором времени они планируют подавать иски в суд. Предположительной причиной случившегося является нарушение требований санитарных норм и правил.

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