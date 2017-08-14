Суд закрыл уфимское кафе, в котором пострадали 49 человек

По информации сотрудников Роспотребнадзора РБ, деятельность предприятия общественного питания приостановлена на 40 суток, а количество пострадавших достигло 51 человека. По результатам проверок было выявлено, что все пострадавшие употребляли пищу именно в данном заведении. В скором времени они планируют подавать иски в суд. Предположительной причиной случившегося является нарушение требований санитарных норм и правил.