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Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
8«Скирда Патрика»
17:30 (мск), источник: РИА Новости

Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

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​Ранее сообщалось, что в столице западноафриканского государства городе Фритауне погибли более 200 человек. По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.

Представитель МККК Патрик Массакуа заявил агентству, что число жертв во Фритауне достигло 312 и может еще увеличиться.

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