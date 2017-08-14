Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в
Ранее сообщалось, что в столице западноафриканского государства городе Фритауне погибли более 200 человек. По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.
Представитель МККК Патрик Массакуа заявил агентству, что число жертв во Фритауне достигло 312 и может еще увеличиться.