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17:42 (мск), источник: Новая Кубань

В полиции прокомментировали инцидент с задержанными танцорами лезгинки в Геленджике

Двух молодых людей арестовали на 5 дней за административное правонарушение.

Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. Накануне в социальные сети попало видео, на котором сотрудники правоохранительных органов достаточно жестко задерживают мужчину. Автор ролика сообщил, что полицейские схватили парня за то, что тот исполнял лезгинку в общественном месте. Инцидент получил широкую огласку в СМИ. Его прокомментировали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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Согласно официальной информации, к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что двое мужчин в центре Геленджика ведут себя неподобающим образом. На место происшествия направились полицейские. Они попросили нарушителей порядка предъявить документы, на что получили отказ. Аналогичная реакция была на требование последовать за полицейскими для установления личности. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин и доставили их в местный отдел. Там в отношении молодых людей завели административные протоколы по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Суд признал мужчин виновными и приговорил к 5 суткам ареста.

По данным СМИ, задержанные являются уроженцами Кабардино-Балкарии.

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