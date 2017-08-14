По меньшей мере десять граждан Молдовы обратились к врачам с симптомами вируса Коксаки
По меньшей мере десять граждан Молдовы, которые отдыхали на пляжах Турции, обратились к врачам с симптомами вируса Коксаки.
По меньшей мере десять граждан Молдовы, которые отдыхали на пляжах Турции, обратились к врачам с симптомами вируса Коксаки.
По данным турагентств, они проходили лечение на курортах. Наш минздрав, в свою очередь, утверждает — в Молдове пациентов с симптомами заболевания этим вирусом зарегистрировано не было.
Представители турфирм говорят, что десять наших соотечественников почувствовали себя плохо еще на курортах Турции и там прошли курс лечения.
«Мы советуем всем, кто возвращается из Турции, пройти стандартный врачебный осмотр. Наши коллеги информируют нас о мерах, которые предпринимают для дезинфекции в гостиницах, базах отдыха, всех мест, где возможно инфицирование», — сказал директор турагентства Ион Курмей.
В Национальном центре общественного здоровья говорят, что до сих пор в нашей стране не зарегистрировали случаев заболевания этим вирусом.
«Отдельной информации о случаях инфицирования вирусом Коксаки к нам не поступало. Официально сообщений от властей
Вирус Коксаки — одна из разновидностей энтеровирусов. В большинстве случаев основные симптомы — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости. Они сопровождаются высокой температурой и головной болью. Отправляясь в Турцию, наши соотечественники запасаются медикаментами.
«Я слышал об этом вирусе, но подробностей не знаю. Уверен, что там, где мы будем отдыхать, его нет. Мы узнавали у нашего туроператора. Мы возьмем с собой
«Мы летим в Анталию. Из того, что я слышал, понял, что им болеют дети, взрослые лучше защищены».
«Читал о нем в интернете, но конкретно ничего на знаю».
По данным министерства здравоохранения Турции, в июле вирусом Коксаки заразились более 400 человек. Для предотвращения дальнейшего заражения все пляжи страны дезинфицируют.