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18:08 (мск), источник: Publika.md

По меньшей мере десять граждан Молдовы обратились к врачам с симптомами вируса Коксаки

По меньшей мере десять граждан Молдовы, которые отдыхали на пляжах Турции, обратились к врачам с симптомами вируса Коксаки.

Источник: Publika.md

По данным турагентств, они проходили лечение на курортах. Наш минздрав, в свою очередь, утверждает — в Молдове пациентов с симптомами заболевания этим вирусом зарегистрировано не было.

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Представители турфирм говорят, что десять наших соотечественников почувствовали себя плохо еще на курортах Турции и там прошли курс лечения.

«Мы советуем всем, кто возвращается из Турции, пройти стандартный врачебный осмотр. Наши коллеги информируют нас о мерах, которые предпринимают для дезинфекции в гостиницах, базах отдыха, всех мест, где возможно инфицирование», — сказал директор турагентства Ион Курмей.

В Национальном центре общественного здоровья говорят, что до сих пор в нашей стране не зарегистрировали случаев заболевания этим вирусом.

«Отдельной информации о случаях инфицирования вирусом Коксаки к нам не поступало. Официально сообщений от властей какой-либо страны, в данном случае, из Турции, в наш адрес — тоже не было», — отметил замглавы НЦОЗ Николай Фуртунэ.

Вирус Коксаки — одна из разновидностей энтеровирусов. В большинстве случаев основные симптомы — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости. Они сопровождаются высокой температурой и головной болью. Отправляясь в Турцию, наши соотечественники запасаются медикаментами.

«Я слышал об этом вирусе, но подробностей не знаю. Уверен, что там, где мы будем отдыхать, его нет. Мы узнавали у нашего туроператора. Мы возьмем с собой кое-какие лекарства и надеемся, что все будет хорошо».

«Мы летим в Анталию. Из того, что я слышал, понял, что им болеют дети, взрослые лучше защищены».

«Читал о нем в интернете, но конкретно ничего на знаю».

По данным министерства здравоохранения Турции, в июле вирусом Коксаки заразились более 400 человек. Для предотвращения дальнейшего заражения все пляжи страны дезинфицируют.

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