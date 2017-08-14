Семь рек Петербурга и области загрязнены сточными водами
Ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания более 64,6 миллиона рублей.
Ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания более 64,6 миллиона рублей.
Специалисты назвали самые загрязненные стоками реки в
В 2017 году сотрудники регионального Рыболовства провели 27 плановых и 12 внеплановых выездных проверок. Инспекторы обнаружили 23 нарушения природоохранного законодательства.
Как выяснили экологи, больше всего от сточных вод страдают семь рек. Это Нева, Охта, Ижора, Славянка, Кузьминка, Сясь и Свирь. С начала года юрлиц уже оштрафовали на сумму более 64,6 млн рублей за загрязнение.
Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной. В первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод.
За сброс сточных вод с превышением концентрации вредных веществ к административной ответственности с начала года привлечены 44 юрлица и 34 должностных. Среди них — строительные организации, промышленные и складские предприятия.