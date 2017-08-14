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18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Семь рек Петербурга и области загрязнены сточными водами

Ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания более 64,6 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты назвали самые загрязненные стоками реки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет 47news.ru.

В 2017 году сотрудники регионального Рыболовства провели 27 плановых и 12 внеплановых выездных проверок. Инспекторы обнаружили 23 нарушения природоохранного законодательства.

Как выяснили экологи, больше всего от сточных вод страдают семь рек. Это Нева, Охта, Ижора, Славянка, Кузьминка, Сясь и Свирь. С начала года юрлиц уже оштрафовали на сумму более 64,6 млн рублей за загрязнение.

Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной. В первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод.
Росрыболовство

За сброс сточных вод с превышением концентрации вредных веществ к административной ответственности с начала года привлечены 44 юрлица и 34 должностных. Среди них — строительные организации, промышленные и складские предприятия.

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