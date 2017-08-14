Семь рек Петербурга и области загрязнены сточными водами

Как выяснили экологи, больше всего от сточных вод страдают семь рек. Это Нева, Охта, Ижора, Славянка, Кузьминка, Сясь и Свирь. С начала года юрлиц уже оштрафовали на сумму более 64,6 млн рублей за загрязнение.