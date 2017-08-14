Чубакка избил сотрудника горнолыжного курорта сноубордом
Посетитель, одетый в костюм Чубакки, одного из героев киносаги «Звездные войны», избил доской для сноуборда сотрудника горнолыжного курорта в Австралии.
Посетитель, одетый в костюм Чубакки, одного из героев киносаги «Звездные войны», избил доской для сноуборда сотрудника горнолыжного курорта в Австралии.
Инцидент произошел утром 12 августа на курорте Тредбо в провинции Новый Южный Уэльс. 51-летний подозреваемый пришел в ярость
В результате нападения 55-летний сотрудник курорта получил травмы лица и повреждения зубов.
Злоумышленник был арестован полицией и освобожден под залог до суда, который должен состояться в начале сентября. Ему также запрещено приближаться к курорту на расстояние ближе 15 километров.