Чубакка избил сотрудника горнолыжного курорта сноубордом

Инцидент произошел утром 12 августа на курорте Тредбо в провинции Новый Южный Уэльс. 51-летний подозреваемый пришел в ярость из-за того, что ему запретили кататься в костюме любимого киногероя, сообщает Perth Now.

Злоумышленник был арестован полицией и освобожден под залог до суда, который должен состояться в начале сентября. Ему также запрещено приближаться к курорту на расстояние ближе 15 километров.