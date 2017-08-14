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18:27 (мск), источник: Вести.Ru

Чубакка избил сотрудника горнолыжного курорта сноубордом

Посетитель, одетый в костюм Чубакки, одного из героев киносаги «Звездные войны», избил доской для сноуборда сотрудника горнолыжного курорта в Австралии.

Инцидент произошел утром 12 августа на курорте Тредбо в провинции Новый Южный Уэльс. 51-летний подозреваемый пришел в ярость из-за того, что ему запретили кататься в костюме любимого киногероя, сообщает Perth Now.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате нападения 55-летний сотрудник курорта получил травмы лица и повреждения зубов.

Злоумышленник был арестован полицией и освобожден под залог до суда, который должен состояться в начале сентября. Ему также запрещено приближаться к курорту на расстояние ближе 15 километров.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ольга Ольгаa
ужас
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