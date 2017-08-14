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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖД

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Ряд электропоездов Курского направления следуют в сторону области с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки одной из электричек, сообщили в пресс-службе МЖД.

«Несколько пригородных поездов Курского направления МЖД следует в сторону области с увеличенным интервалом от 11 минут до одного часа, вызванным незапланированной остановкой на перегоне Люблино-Царицыно одной из электричек», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в сторону Москвы электропоезда идут по графику. Диспетчерский аппарат Московской железной дороги прилагает максимальные усилия, чтобы ввести движение в график, добавили в пресс-службе.

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