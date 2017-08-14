Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖД
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Ряд электропоездов Курского направления следуют в сторону области с увеличенным интервалом
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Ряд электропоездов Курского направления следуют в сторону области с увеличенным интервалом
«Несколько пригородных поездов Курского направления МЖД следует в сторону области с увеличенным интервалом от 11 минут до одного часа, вызванным незапланированной остановкой на перегоне
В нем отмечается, что в сторону Москвы электропоезда идут по графику. Диспетчерский аппарат Московской железной дороги прилагает максимальные усилия, чтобы ввести движение в график, добавили в