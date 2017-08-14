Двух жителей Молдовы заставили копать себе могилу

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с полицейскими из Кантемира и прокурорами задержали четырех человек за шантаж.

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По информации Генинспектората полиции МВД РМ, двое местных жителей 14 июля обратились с жалобой в правоохранительные органы о том, что у них требуют деньги. Заявители сообщили, что 5 июля их силой заставили залезть в багажник авто, вывезли в лесопосадку и, угрожая физической расправой, потребовали заплатить 1650 евро в качестве мнимого долга.

Получив отказ, злоумышленники заставили мужчин копать себе могилу, угрожая убить их в случае, если они все же не заплатят.

В итоге полиции удалось задержать злоумышленников. Двух, в том числе организатора преступления, поместили под арест. Еще двое будут находиться на свободе во время расследования.