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19:43 (мск), источник: РИА Новости

В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами киндер-сюрпризов и «Нутеллы»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Неизвестные в Германии угнали автомобильный прицеп, в котором находилось 20 тонн шоколадной продукции, в том числе киндер-сюрпризы и паста «Нутелла», пишет газета Welt.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в городе Нойштадт в федеральной земле Гессен. Как сообщила полиция в понедельник, кража могла быть совершена в промежутке с вечера субботы до полудня воскресенья.

Стоимость украденной продукции оценивается примерно в 50−70 тысяч евро. В настоящее время ведется расследование происшествия.

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