Житель Знаменска проник в детсад и разрисовал стены краской

О происшествии на своей странице в Facebook также написала помощник главы администрации Гвардейского городского округа Оксана Теплова. По её словам, в одной группе они оставили банку кильки в томатном соусе, в другой — рисовали на стенах баллончиком, мылись в детской душевой и вскрыли новые игрушки.

«Ночные варвары пили пиво, курили сигареты, слушали принесённые с собой диски в музыкальном зале, из кабинета заведующей выходили в интернет, рассматривая картинки с мотоциклами, судя по трафику и журналу действий», — написала она.

Глава пресс-службы Светлана Поставничная сообщила изданию, что сообщение о хулиганстве поступило участковому. Он в кратчайшие сроки установил причастного к инциденту. Им оказался местный житель. В настоящее время он находится в полиции. В преступлении мужчина сознался. По его словам, на стенах детского учреждения он написал имена своих друзей, чтобы отвести от себя подозрения.