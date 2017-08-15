Житель Знаменска проник в детсад и разрисовал стены краской
Житель Знаменска в выходные проник в детский сад на улице Черняховского и разрисовал стены краской. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Житель Знаменска в выходные проник в детский сад на улице Черняховского и разрисовал стены краской. Об этом Клопс.Ru сообщили в
О происшествии на своей странице в Facebook также написала помощник главы администрации Гвардейского городского округа Оксана Теплова. По её словам, в одной группе они оставили банку кильки в томатном соусе, в другой — рисовали на стенах баллончиком, мылись в детской душевой и вскрыли новые игрушки.
«Ночные варвары пили пиво, курили сигареты, слушали принесённые с собой диски в музыкальном зале, из кабинета заведующей выходили в интернет, рассматривая картинки с мотоциклами, судя по трафику и журналу действий», — написала она.
Глава
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.