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10:49 (мск), источник: Клопс.ru

Житель Знаменска проник в детсад и разрисовал стены краской

Житель Знаменска в выходные проник в детский сад на улице Черняховского и разрисовал стены краской. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

О происшествии на своей странице в Facebook также написала помощник главы администрации Гвардейского городского округа Оксана Теплова. По её словам, в одной группе они оставили банку кильки в томатном соусе, в другой — рисовали на стенах баллончиком, мылись в детской душевой и вскрыли новые игрушки.

«Ночные варвары пили пиво, курили сигареты, слушали принесённые с собой диски в музыкальном зале, из кабинета заведующей выходили в интернет, рассматривая картинки с мотоциклами, судя по трафику и журналу действий», — написала она.

Глава пресс-службы Светлана Поставничная сообщила изданию, что сообщение о хулиганстве поступило участковому. Он в кратчайшие сроки установил причастного к инциденту. Им оказался местный житель. В настоящее время он находится в полиции. В преступлении мужчина сознался. По его словам, на стенах детского учреждения он написал имена своих друзей, чтобы отвести от себя подозрения.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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