На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием

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Автоматы, пистолеты и патроны к ним были найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде, расположенном на территории района Гольяново.

«Проверяется версия, имеют ли отношение к найденному оружию задержанные ранее по подозрению в подготовке терактов боевики», — сообщил источник агентству. Он также отметил, что по факту находки возбуждено уголовное дело.

Днем в понедельник в московском регионе были задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным ФСБ, куратором боевиков является эмиссар «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке терактов в городе. Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Ходжиев заключены под стражу до 11 октября. Все трое являются гражданами Таджикистана.