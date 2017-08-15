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00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием

Сотрудники столичных правоохранительных органов обнаружили на востоке Москвы крупный схрон с оружием, которое могло принадлежать задержанным 14 августа боевикам. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Источник: Reuters

Автоматы, пистолеты и патроны к ним были найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде, расположенном на территории района Гольяново.

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«Проверяется версия, имеют ли отношение к найденному оружию задержанные ранее по подозрению в подготовке терактов боевики», — сообщил источник агентству. Он также отметил, что по факту находки возбуждено уголовное дело.

Днем в понедельник в московском регионе были задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным ФСБ, куратором боевиков является эмиссар «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке терактов в городе. Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Ходжиев заключены под стражу до 11 октября. Все трое являются гражданами Таджикистана.

На опубликованной ФСБ видеосъемке оперативник проводит экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных. «Мы взяли пробы. По пробам это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил он. Данное вещество в среде террористов прозвали «матерью Сатаны».

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