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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической.

Поздним вечером, 14 августа, в центре Уфы, на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической, столкнулись маршрутный «Форд» и легковая «Киа». От удара автобус перевернулся. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

Судя по всему, один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. На место происшествия немедленно приехали дорожные полицейские и медики. Но первую помощь пострадавшим все же оказали очевидцы страшного происшествия.

По словам прохожих, сразу после аварии водитель «Форда» поспешил снять с автобуса все опознавательные знаки своего маршрута.

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