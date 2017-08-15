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00:41 (мск), источник: Известия

Полиция не считает нападение на ресторан под Парижем терактом

Водитель автомобиля, протаранивший пиццерию в пригороде Парижа, совершил преднамеренное преступление, но не теракт.

Мужчина, находившийся за рулем, после своего задержания заявил, что намеревался покончить с собой, сообщает издание Direct Actus.

В то же время отмечается, что в автомобиле было обнаружено оружие.

При осмотре места происшествия криминалисты не обнаружили следов тормозного пути. В настоящее время участок улицы у террасы пиццерии оцеплен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от столицы автомобиль врезался в террасу ресторана. Жертвой происшествия стала 13-летняя девочка. Ранее сообщалось о гибели восьмилетнего ребенка. Еще восемь человек получили травмы.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Я Я
У нас террористов ловят, а у них как терракт, так начинают сказки придумывать, что это то самоубийца-неудачник, то вообще случайно проходил. Западные сми,...
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