Полиция не считает нападение на ресторан под Парижем терактом
Водитель автомобиля, протаранивший пиццерию в пригороде Парижа, совершил преднамеренное преступление, но не теракт.
Водитель автомобиля, протаранивший пиццерию в пригороде Парижа, совершил преднамеренное преступление, но не теракт.
Мужчина, находившийся за рулем, после своего задержания заявил, что намеревался покончить с собой, сообщает издание Direct Actus.
В то же время отмечается, что в автомобиле было обнаружено оружие.
При осмотре места происшествия криминалисты не обнаружили следов тормозного пути. В настоящее время участок улицы у террасы пиццерии оцеплен.
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