Полиция не считает нападение на ресторан под Парижем терактом

Мужчина, находившийся за рулем, после своего задержания заявил, что намеревался покончить с собой, сообщает издание Direct Actus.

В то же время отмечается, что в автомобиле было обнаружено оружие.

При осмотре места происшествия криминалисты не обнаружили следов тормозного пути. В настоящее время участок улицы у террасы пиццерии оцеплен.