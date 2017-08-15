Губернатора Кубани попросили разобраться с задержанием за лезгинку в Геленджике
Депутат Госдумы из
Депутат Госдумы из
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев направил запрос губернатору Краснодарского края, в котором просит его взять под личный контроль ситуацию с задержанием молодых людей из
«Я, как сотрудник правоохранительных органов в прошлом, считаю, что в данном случае полиция Геленджика поступила излишне жестко. На мой взгляд, можно было решить ситуацию мирно, не нагнетая. Любой танец нарушает покой в ночное время, но все произошло днем. По словам очевидцев, был захватывающий танец. Лезгинка — это часть национальной культуры, с которой бороться не нужно! И в Краснодарском крае нет никакого запрета на исполнение этого танца. Более того, не стоит забывать, что Геленджик — это курортный город», — распространила заявление
Как сообщал «Югополис», инцидент, произошедший в курортном городе в минувшие выходные, благодаря видеозаписям, выложенным в интернете, получил широкое освещение.
Согласно информации, появившейся в СМИ, в Геленджике возник конфликт между несколькими представителями одного из южных регионов, устроившими пляски на улице, с одной стороны, и сотрудниками полиции и казаками, с другой. На кадрах видео можно наблюдать, как танцующих лезгинку людей скручивают.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю провели проверку обстоятельств случившегося.
Геленджикский городской суд в понедельник, 14 августа, признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.