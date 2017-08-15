Губернатора Кубани попросили разобраться с задержанием за лезгинку в Геленджике

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев направил запрос губернатору Краснодарского края, в котором просит его взять под личный контроль ситуацию с задержанием молодых людей из Кабардино-Балкарии, исполнивших на улице в Геленджике лезгинку.

«Я, как сотрудник правоохранительных органов в прошлом, считаю, что в данном случае полиция Геленджика поступила излишне жестко. На мой взгляд, можно было решить ситуацию мирно, не нагнетая. Любой танец нарушает покой в ночное время, но все произошло днем. По словам очевидцев, был захватывающий танец. Лезгинка — это часть национальной культуры, с которой бороться не нужно! И в Краснодарском крае нет никакого запрета на исполнение этого танца. Более того, не стоит забывать, что Геленджик — это курортный город», — распространила заявление пресс-служба парламентария.

Как сообщал «Югополис», инцидент, произошедший в курортном городе в минувшие выходные, благодаря видеозаписям, выложенным в интернете, получил широкое освещение.

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Согласно информации, появившейся в СМИ, в Геленджике возник конфликт между несколькими представителями одного из южных регионов, устроившими пляски на улице, с одной стороны, и сотрудниками полиции и казаками, с другой. На кадрах видео можно наблюдать, как танцующих лезгинку людей скручивают.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю провели проверку обстоятельств случившегося. Пресс-служба ведомства предоставила «Югополису» официальный комментарий: «К сотрудникам полиции, находящимся на маршруте патрулирования, в городе Геленджике обратилась гражданка с сообщением о том, что в центре города двое граждан ведут себя вызывающе. Прибыв на указанное место, полицейские предъявили требование о предоставление документов двум молодым людям, на что получили отказ. Кроме того мужчины отказались проследовать с полицейскими для установления личности, в связи с чем правоохранители задержал их и доставили в отдел полиции. В отношении доставленных были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти».