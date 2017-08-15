Уголовник до смерти избил женщину в одной из гостиниц Хабаровского края

По версии следствия, 6 августа 2017 года фигурант вместе со знакомой снял номер в гостиничном комплексе, расположенном в поселке Новостройка. В комнате они поссорились, подозреваемый несколько раз ударил женщину. Потом он сходил в бар за пивом. Вернувшись, мужчина обнаружил, что 35-летняя потерпевшая скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала тяжелая травма живота.

Изначально злоумышленник отрицал свою причастность к произошедшему. По его словам, женщина сама упала животом на кровать и получила смертельную травму. Затем под тяжестью собранных доказательств мужчина подтвердил, что несколько раз ударил пострадавшую.