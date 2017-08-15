Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Огромное судно заблокировало второй по величине порт Европы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Землетрясение на юго-западе Китая
03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник до смерти избил женщину в одной из гостиниц Хабаровского края

В Хабаровском крае 43-летнего мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 6 августа 2017 года фигурант вместе со знакомой снял номер в гостиничном комплексе, расположенном в поселке Новостройка. В комнате они поссорились, подозреваемый несколько раз ударил женщину. Потом он сходил в бар за пивом. Вернувшись, мужчина обнаружил, что 35-летняя потерпевшая скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала тяжелая травма живота.

Изначально злоумышленник отрицал свою причастность к произошедшему. По его словам, женщина сама упала животом на кровать и получила смертельную травму. Затем под тяжестью собранных доказательств мужчина подтвердил, что несколько раз ударил пострадавшую.

Известно, что фигурант нигде не работает, живет на съемных квартирах в Хабаровске. Ранее он неоднократно был судим. Сейчас ведется расследование уголовного дела, мужчину заключили под стражу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Хабаровский «СКА-Нефтяник» встретится с «Кузбассом» в первом матче нового сезона
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь