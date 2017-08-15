Приморцы смогут рассчитывать на федеральные компенсации за «утопленный» урожай

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Муниципальные комиссии принимают заявления от сельхозпроизводителей Приморского края, пострадавших от ливней. Они смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. По словам вице-губернатора края Дениса Бочкарева, специалисты Минсельхоза России провели исследования полей в Приморье и подтвердили гибель урожая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Сейчас Минсельхоз готовит соответствующие документы в Правительство РФ на выплату компенсации пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям края», — подчеркнул заместитель главы Приморья.

На сегодняшний день от паводков в Приморье пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей.

Пострадавшие от ливневых дождей сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. После рассмотрения предоставленных актов краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, они будут направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации.

По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарева в Приморье создана рабочая группа, которая будет контролировать составление актов в муниципалитетах по пострадавшим сельхозпроизводителям.