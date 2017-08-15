Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Умер актер Виктор Смирнов
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Землетрясение на юго-западе Китая
03:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы смогут рассчитывать на федеральные компенсации за «утопленный» урожай

От паводков в крае пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Муниципальные комиссии принимают заявления от сельхозпроизводителей Приморского края, пострадавших от ливней. Они смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. По словам вице-губернатора края Дениса Бочкарева, специалисты Минсельхоза России провели исследования полей в Приморье и подтвердили гибель урожая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Сейчас Минсельхоз готовит соответствующие документы в Правительство РФ на выплату компенсации пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям края», — подчеркнул заместитель главы Приморья.

На сегодняшний день от паводков в Приморье пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей.

Пострадавшие от ливневых дождей сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. После рассмотрения предоставленных актов краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, они будут направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации.

По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарева в Приморье создана рабочая группа, которая будет контролировать составление актов в муниципалитетах по пострадавшим сельхозпроизводителям.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красота в деталях: завораживающая макросъемка цветов
Россельхознадзор предложил взять под контроль пальмовое масло
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь