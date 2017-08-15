Приморцы смогут рассчитывать на федеральные компенсации за «утопленный» урожай
От паводков в крае пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей.
От паводков в крае пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей.
Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.
Муниципальные комиссии принимают заявления от сельхозпроизводителей Приморского края, пострадавших от ливней. Они смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. По словам
«Сейчас Минсельхоз готовит соответствующие документы в Правительство РФ на выплату компенсации пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям края», — подчеркнул заместитель главы Приморья.
На сегодняшний день от паводков в Приморье пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей.
Пострадавшие от ливневых дождей сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. После рассмотрения предоставленных актов краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, они будут направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации.
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Напомним, в Приморье