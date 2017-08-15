Хабаровчанин обманом похитил сбережения у 80-летней пенсионерки

Источник: AP 2017

Фигурант вечером пришел домой к пенсионерке и сказал, что ее сын попал в тяжелую финансовую ситуацию. По словам злоумышленника, для ее разрешения требовалась крупная сумма. 80-летняя женщина поверила гостю и передала ему около 300 тысяч рублей. Затем, засомневавшись, она попыталась вернуть сверток с купюрами. Фигурант оттолкнул потерпевшую и скрылся.

Женщина обратилась в полицию, злоумышленника задержали. Выяснилось, что он снимал квартиру в одном подъезде с хабаровчанкой. Чужие деньги мужчина потратил на покупку телефона и застолье с приятелями.