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04:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин обманом похитил сбережения у 80-летней пенсионерки

В Железнодорожном районе Хабаровска 27-летний мужчина обокрал местную жительницу.

Источник: AP 2017

Фигурант вечером пришел домой к пенсионерке и сказал, что ее сын попал в тяжелую финансовую ситуацию. По словам злоумышленника, для ее разрешения требовалась крупная сумма. 80-летняя женщина поверила гостю и передала ему около 300 тысяч рублей. Затем, засомневавшись, она попыталась вернуть сверток с купюрами. Фигурант оттолкнул потерпевшую и скрылся.

Женщина обратилась в полицию, злоумышленника задержали. Выяснилось, что он снимал квартиру в одном подъезде с хабаровчанкой. Чужие деньги мужчина потратил на покупку телефона и застолье с приятелями.

Ранее фигурант был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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