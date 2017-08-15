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04:17 (мск), источник: Вести Приморье

49 человек до сих пор остаются в пунктах временного размещения в Приморье

На территории Приморья продолжает работу группировка сил и средств МЧС России. И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, за минувшие сутки от воды освободились еще 15 жилых домов и 33 придомовые территории. Остаются подтопленными 17 домов и 62 придомовые территории в Уссурийске. На данный момент в пунктах временного размещения находятся 49 человек, из которых 16 — дети.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Уровень воды на реках края заметно спадает. Реки в берегах.

Дорожные рабочие восстановили три участка автодорог. Продолжаются работы по восстановлению 28 автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах Приморского края.

Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. Всего за сутки отобрано 87 проб холодной воды в разводящей сети, исследовано — 77, 23 из которых не соответствуют гигиеническим нормам, 41 отобранная проба находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование.

В 6 муниципальных образованиях организована работа 139 комиссий по оценке ущерба. Всего за сутки обследовано 440 домов и придомовых территорий.

Авиацией МЧС России за текущие сутки выполнено 5 полётов, перевезено 18 человек.

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