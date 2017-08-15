49 человек до сих пор остаются в пунктах временного размещения в Приморье
На территории Приморья продолжает работу группировка сил и средств МЧС России. И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
На территории Приморья продолжает работу группировка сил и средств МЧС России. И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Уровень воды на реках края заметно спадает. Реки в берегах.
Дорожные рабочие восстановили три участка автодорог. Продолжаются работы по восстановлению 28 автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах Приморского края.
Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. Всего за сутки отобрано 87 проб холодной воды в разводящей сети, исследовано — 77, 23 из которых не соответствуют гигиеническим нормам, 41 отобранная проба находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование.
В 6 муниципальных образованиях организована работа 139 комиссий по оценке ущерба. Всего за сутки обследовано 440 домов и придомовых территорий.
Авиацией МЧС России за текущие сутки выполнено 5 полётов, перевезено 18 человек.