В Приморье погиб подводный охотник
В минувшую субботу, 12 августа, в Приморском крае во время подводной охоты трагически погиб 47-летний житель Владивостока Сергей Шапа. Об этом ИА «Deita.ru» сообщили в Федерации подводного спорта Приморского края.
В минувшую субботу, 12 августа, в Приморском крае во время подводной охоты трагически погиб 47-летний житель Владивостока Сергей Шапа. Об этом ИА «Deita.ru» сообщили в Федерации подводного спорта Приморского края.
Трагедия произошла в акватории залива Петра Великого у побережья Шкотовского района неподалеку от поселка Дунай. Компания опытных подводных охотников занималась охотой на задержке дыхания.
— Сергей Шапа был очень опытным ныряльщиком на задержке дыхания, наставником молодежи, он неоднократно участвовал в различных соревнованиях по подводному спорту и занимал призовые места, — сообщил президент ФПС ПК Дмитрий Анашкин. — Он был добрым, открытым и жизнерадостным человеком, который без лишних слов приходил окружающим на помощь.
Прощание с Сергеем Владимировичем начнется 16 августа в 15:30 в крематории Морского кладбища Владивостока, в 17:00 — поминальный обед в кафе по адресу ул. Фадеева, 42А, (второй этаж).
Михаил Грач.