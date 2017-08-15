В Приморье погиб подводный охотник

Трагедия произошла в акватории залива Петра Великого у побережья Шкотовского района неподалеку от поселка Дунай. Компания опытных подводных охотников занималась охотой на задержке дыхания.

— Сергей Шапа был очень опытным ныряльщиком на задержке дыхания, наставником молодежи, он неоднократно участвовал в различных соревнованиях по подводному спорту и занимал призовые места, — сообщил президент ФПС ПК Дмитрий Анашкин. — Он был добрым, открытым и жизнерадостным человеком, который без лишних слов приходил окружающим на помощь.