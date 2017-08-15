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07:24 (мск), источник: Nur.kz

В Караганде загорелся автобус с пассажирами

Люди едва успели покинуть салон.

Источник: Nur.kz

В Караганде на ходу загорелся автобус. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. К счастью все успели покинуть автобус, передает корреспондент NUR.KZ.

Возгорание маршрутного автобуса произошло в Майкудуке. По словам очевидцев, огонь вспыхнул стремительно и в считанные минуты охватил транспорт. Пассажиры успели выскочить из транспортного средства. А вот водитель не успел достать из салона огнетушитель.

«Автобус сгорел буквально за 5 минут. Огонь полыхнул так, что было не до огнетушителя. Мы отделались легким испугом. Это произошло около Востока-5.

Сразу же вызвали пожарных и скорую помощь. Но 014 автобус сгорел до их приезда, хотя они приехали быстро, — рассказал один из пассажиров.

По предварительным данным возможной причиной возгорания стало замыкание или неисправность проводки.

«Это 014-ый маршрут, который принадлежит ТОО «Манас». Автобус марки ПАЗ, российского производства. Пострадавших нет. Пассажиры, их было не много, успели покинуть автобус.

Предварительно, пожар произошел из-за неисправной проводки. Более точно можно будет сказать после оценки экспертов, — сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта акимата города Караганды Искандер Кабидулла.

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