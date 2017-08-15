В Куйтунском районе выясняют причины падежа крупнорогатого скота

Падеж крупнорогатого скота зафиксировали в Куйтунском районе. Как 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, ветеринарная служба Иркутской области принимает меры по установлению причин падежа. В течение месяца у местного населения заболело и пало восемь голов животных. В село Харчев выехала комиссия, в которую вошли специалисты ветслужбы и администрации муниципального образования. Во время обследования выяснилось, что животным стало плохо после посещения пастбища.

Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал и направили в ветеринарную лабораторию. По данным экспертиз были исключены особо опасные инфекции, установлено, что смерть животных наступила в результате отравления. Между тем, за последнюю неделю в селе пало ещё пять голов крупного рогатого скота.

«Был произведен осмотр местности, где паслись павшие животные, и где были обнаружены остатки вещества белого-серого цвета без маркировки. О необходимости проведения мероприятий по очистке пастбища информирован глава муниципального образования. Для определения вида и типа пробы найденных остатков веществ направлены в ветеринарную лабораторию города Иркутска», — отметил руководитель службы — главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.