В Куйтунском районе выясняют причины падежа крупнорогатого скота
Падеж крупнорогатого скота зафиксировали в Куйтунском районе.
Падеж крупнорогатого скота зафиксировали в Куйтунском районе.
Падеж крупнорогатого скота зафиксировали в Куйтунском районе. Как 14 августа 2017 года сообщила
Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал и направили в ветеринарную лабораторию. По данным экспертиз были исключены особо опасные инфекции, установлено, что смерть животных наступила в результате отравления. Между тем, за последнюю неделю в селе пало ещё пять голов крупного рогатого скота.
«Был произведен осмотр местности, где паслись павшие животные, и где были обнаружены остатки вещества
Для принятия мер реагирования информация направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия. Владельцам животных ветслужбой рекомендовано пасти животных в зоне, где были обнаружены остатки неизвестного вещества.