В Красноярске на Коммунальном мосту полицейские задержали голого мужчину
Мужчину передали медикам.
Мужчину передали медикам.
В Красноярске на Коммунальном мосту задержали голого мужчину. Очевидцы рассказывают, что инцидент произошел 14 августа во второй половине дня. Видео опубликовано в соцсети.
Горожане сообщили, что у съезда с переправы на остров — при движении со стороны левого берега — стражи порядка задержали молодого мужчину без одежды. Пассажиры автобусов рассказали, что абсолютно голый мужчина сначала бегал по мосту, а потом лежал на асфальте. На нем была только обувь и очки для плавания. Мужчину также видели в центре города.
Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии передали его медикам. Спецслужбы не сообщают возраст мужчины и другие обстоятельства произошедшего.