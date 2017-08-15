В Красноярске на Коммунальном мосту полицейские задержали голого мужчину

Горожане сообщили, что у съезда с переправы на остров — при движении со стороны левого берега — стражи порядка задержали молодого мужчину без одежды. Пассажиры автобусов рассказали, что абсолютно голый мужчина сначала бегал по мосту, а потом лежал на асфальте. На нем была только обувь и очки для плавания. Мужчину также видели в центре города.