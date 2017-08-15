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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на Коммунальном мосту полицейские задержали голого мужчину

Мужчину передали медикам.

В Красноярске на Коммунальном мосту задержали голого мужчину. Очевидцы рассказывают, что инцидент произошел 14 августа во второй половине дня. Видео опубликовано в соцсети.

Горожане сообщили, что у съезда с переправы на остров — при движении со стороны левого берега — стражи порядка задержали молодого мужчину без одежды. Пассажиры автобусов рассказали, что абсолютно голый мужчина сначала бегал по мосту, а потом лежал на асфальте. На нем была только обувь и очки для плавания. Мужчину также видели в центре города.

Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии передали его медикам. Спецслужбы не сообщают возраст мужчины и другие обстоятельства произошедшего.

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