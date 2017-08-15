Куда уходят люди: еще один молодой человек бесследно исчез в Хабаровском крае
Юрий Косицын стал четвертым в списке пропавших без вести за минувшие две недели.
Юрий Косицын стал четвертым в списке пропавших без вести за минувшие две недели.
Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.
Сообщение о четвертом по счету пропавшем мужчине появилось в Сети накануне. Как следует из ориентировки, связь с Юрием Косицыным оборвалась в окрестностях деревни Маго в Николаевском районе Хабаровского края около недели назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Сообщение о том, что родные ищут выходца из Амурска, Косицына Юрия Александровича 1987 года рождения, появилось в минувший понедельник в известной группе
Приметы пропавшего: на вид мужчине 30 лет, рост 176 см, волосы черные, глаза карие, густые, черные брови. На левой брови заметный шрам. Есть две татуировки: на правом предплечье «парашют», на левой руке — буква «Ю». На голове на затылке есть видимый шрам.
На момент пропажи Юрий был одет в серое трико, футболку
Всем, кому
Напомним, двух пропавших молодых людей ищут их родственники в Хабаровском крае. Связь с Евгением Русаковским оборвалась еще в мае, с Дмитрием Долгополовым — в августе текущего года. Кроме того, около десяти дней назад, 5 августа, вышел из дома и не вернулся комсомольчанин Айдар Галлямов.