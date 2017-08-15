Куда уходят люди: еще один молодой человек бесследно исчез в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.

Сообщение о четвертом по счету пропавшем мужчине появилось в Сети накануне. Как следует из ориентировки, связь с Юрием Косицыным оборвалась в окрестностях деревни Маго в Николаевском районе Хабаровского края около недели назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение о том, что родные ищут выходца из Амурска, Косицына Юрия Александровича 1987 года рождения, появилось в минувший понедельник в известной группе Комсомольска-на-Амуре в социальной сети Instagram. Как следует из ориентировки, молодой человек пропал около недели назад, 7 августа, рано утром возле поселка Маго в Николаевском районе Хабаровского края.

Приметы пропавшего: на вид мужчине 30 лет, рост 176 см, волосы черные, глаза карие, густые, черные брови. На левой брови заметный шрам. Есть две татуировки: на правом предплечье «парашют», на левой руке — буква «Ю». На голове на затылке есть видимый шрам.

На момент пропажи Юрий был одет в серое трико, футболку темно-синего цвета, толстовку, куртку ярко оранжевого цвета и кроссовки черного цвета с белой полосой.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, сообщать по телефонам 89144133034 (сестра) и 02.

Напомним, двух пропавших молодых людей ищут их родственники в Хабаровском крае. Связь с Евгением Русаковским оборвалась еще в мае, с Дмитрием Долгополовым — в августе текущего года. Кроме того, около десяти дней назад, 5 августа, вышел из дома и не вернулся комсомольчанин Айдар Галлямов.