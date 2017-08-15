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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В парке Гагарина породистую собаку убило током

Животное наступило на оголенный кабель.

На пр. Свободном около парка Гагарина очевидцы нашли мертвую собаку. По некоторым данным, животное наступило на оголенные провода и погибло от удара током. Об этом 14 августа сообщили красноярцы в социальных сетях.

Одна из местных жительниц рассказала, что во время прогулки в парке она увидела подозрительный кабель. Спустя некоторое время другая посетительница закричала, что ее собака породы кокер-спаниель наступила на него и погибла.

«Такой беспредел творится в парке, что никто не смотрит за проводкой. Любой ребенок может подбежать, схватить. Это хорошо, что не ребенок подбежал и не схватил», — цитирует Наталью Петухову телеканал СТС-Прима.

Провод обесточил администратор парка. Разбираться с руководством парка владельцы погибшего пса не стали. У собаки дома остались пять щенков, которых нужно было выкармливать.

Очевидцы серьезно испугались за своих детей. По словам красноярцев, взрослые часто отпускают их погулять в парк. Многие из родителей уже давно замечали подозрительные провода на траве.

В парке Гагарина прокомментировали, что их вины в случившемся нет. По словам маркетолога Марии Кузнецовой, животное перегрызло провода, именно поэтому его и ударило током.

«Провода были изолированы на самом деле, при прикосновении с ними ничего не могло произойти, собака перегрызла их зубами, соответственно, произошел контакт с носителем электричества. Для людей все, что электрифицировано в парке, является безопасным, это можно проверять хоть сейчас, все в специальной защите изолировано», — сказала представитель парка.

Отметим, что после случившегося кабель все же закопали в землю.

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