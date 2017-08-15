В парке Гагарина породистую собаку убило током
Животное наступило на оголенный кабель.
Животное наступило на оголенный кабель.
На пр. Свободном около парка Гагарина очевидцы нашли мертвую собаку. По некоторым данным, животное наступило на оголенные провода и погибло от удара током. Об этом 14 августа сообщили красноярцы в социальных сетях.
Одна из местных жительниц рассказала, что во время прогулки в парке она увидела подозрительный кабель. Спустя некоторое время другая посетительница закричала, что ее собака породы
«Такой беспредел творится в парке, что никто не смотрит за проводкой. Любой ребенок может подбежать, схватить. Это хорошо, что не ребенок подбежал и не схватил», — цитирует Наталью Петухову телеканал
Провод обесточил администратор парка. Разбираться с руководством парка владельцы погибшего пса не стали. У собаки дома остались пять щенков, которых нужно было выкармливать.
Очевидцы серьезно испугались за своих детей. По словам красноярцев, взрослые часто отпускают их погулять в парк. Многие из родителей уже давно замечали подозрительные провода на траве.
В парке Гагарина прокомментировали, что их вины в случившемся нет. По словам маркетолога Марии Кузнецовой, животное перегрызло провода, именно поэтому его и ударило током.
«Провода были изолированы на самом деле, при прикосновении с ними ничего не могло произойти, собака перегрызла их зубами, соответственно, произошел контакт с носителем электричества. Для людей все, что электрифицировано в парке, является безопасным, это можно проверять хоть сейчас, все в специальной защите изолировано», — сказала представитель парка.
Отметим, что после случившегося кабель все же закопали в землю.