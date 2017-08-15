Мужчина с пистолетом напал на фельдшера скорой помощи в Ангарске

Об этом 14 августа 2017 года сообщается на официальной странице министерства здравоохранения Иркутской области в социальной сети «Фейсбук» со ссылкой на главного врача Ангарской городской больницы скорой помощи Бориса Басманова. Днем неизвестный мужчина с пистолетом в руке попытался напасть на диспетчера станции скорой медицинской помощи. Фельдшер нажала тревожную кнопку. Прибывшая на место группа быстрого реагирования обезвредила мужчину. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции и следственного управления выясняют обстоятельства произошедшего.