В Приморье два человека погибли в ДТП с участием автобуса

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса № 502 сообщением Спасск-Дальний — Владивосток двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 640-го километра автодороги А-370 транспортное средство потеряло управление и совершило выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем «УАЗ Патриот», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир «УАЗ» — мужчины в возрасте 26 и 59 лет — скончались до приезда скорой помощи. Еще двое пассажиров «УАЗ» — 46-летний мужчина и 30-летняя женщина — получили различные травмы.