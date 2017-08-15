Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Огромное судно заблокировало второй по величине порт Европы
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
11Мрамор Микеланджело
05:52 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье два человека погибли в ДТП с участием автобуса

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате выезда автобуса на встречную полосу и столкновения его с «УАЗ» на трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса № 502 сообщением Спасск-Дальний — Владивосток двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 640-го километра автодороги А-370 транспортное средство потеряло управление и совершило выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем «УАЗ Патриот», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир «УАЗ» — мужчины в возрасте 26 и 59 лет — скончались до приезда скорой помощи. Еще двое пассажиров «УАЗ» — 46-летний мужчина и 30-летняя женщина — получили различные травмы.

По данным полиции, стаж водителя автобуса — 19 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2017 году он не привлекался. ДТП произошло в светлое время суток на сухом асфальте. Назначены экспертизы, идет проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минздрав сообщил о сокращении смертности в России в 2017 году
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь