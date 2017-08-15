Главврача Ермаковской ЦРБ уличили в злоупотреблении полномочиями

По предварительной версии следствия, с марта по май 2016 года мужчина покупал для квартиры, где он проживал с супругой, необходимые для ремонта инструменты и другие вещи. При этом все покупки врач делал за счет больницы. В СК добавили, что подозреваемый «существенно нарушил интересы учреждения», освободив себя от затрат. Сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.