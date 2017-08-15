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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Главврача Ермаковской ЦРБ уличили в злоупотреблении полномочиями

Мужчина также являлся депутатом Краснотуранского райсовета.

Источник: РИА "Новости"

Следователи завели уголовное дело в отношении главного врача Ермаковской районной больницы, заподозрив мужчину в злоупотреблении должностными полномочиями. В СК РФ по Красноярскому краю добавили, что медик также является депутатом Краснотуранского райсовета.

По предварительной версии следствия, с марта по май 2016 года мужчина покупал для квартиры, где он проживал с супругой, необходимые для ремонта инструменты и другие вещи. При этом все покупки врач делал за счет больницы. В СК добавили, что подозреваемый «существенно нарушил интересы учреждения», освободив себя от затрат. Сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

Дело заведено по статье УК «злоупотребление должностными полномочиями», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Будет ли медик отстранен от своей основной работы и от депутатской деятельности, не уточняется.

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