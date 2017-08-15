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05:55 (мск), источник: Восток Медиа

В доме в центре Хабаровска воспламенился газ

Труба разгерметизировалась из-за разрушения электрического кабеля.

В дальневосточной столице бригада специалистов ликвидировала последствия серьёзного повреждения газопровода. Он пострадал из-за разрушения электрического кабеля неподалёку от жилого дома на улице Дзержинского, 74.

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» выехали на место и обнаружили, что электрической дугой повредило стальной фасад газопровода. Как сообщает пресс-служба компании, произошла разгерметизация, началось горение газа. В сжатые сроки специалисты устранили утечку и ликвидировали повреждение.

Жители многоквартирного дома и работники расположенной на первом этаже парикмахерской долго ощущали в помещении посторонний запах, но не придавали ему значения — думали, что это запах бытовой химии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно в центре города рабочие, которые благоустраивали придомовую территорию, едва не повредили подземный газопровод. Сотрудники подрядной организации делали самовольные раскопки в охранной зоне. Разрешительных документов у них не было. Одну из частей газопровода засыпали песком и гравием, а специальный защитный кожух бросили рядом. Несмотря на механическое воздействие, оборудование уцелело, утечек не зафиксировали.

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