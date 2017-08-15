В доме в центре Хабаровска воспламенился газ
Труба разгерметизировалась
Труба разгерметизировалась
В дальневосточной столице бригада специалистов ликвидировала последствия серьёзного повреждения газопровода. Он пострадал
Сотрудники
Жители многоквартирного дома и работники расположенной на первом этаже парикмахерской долго ощущали в помещении посторонний запах, но не придавали ему значения — думали, что это запах бытовой химии.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно в центре города рабочие, которые благоустраивали придомовую территорию, едва не повредили подземный газопровод. Сотрудники подрядной организации делали самовольные раскопки в охранной зоне. Разрешительных документов у них не было. Одну из частей газопровода засыпали песком и гравием, а специальный защитный кожух бросили рядом. Несмотря на механическое воздействие, оборудование уцелело, утечек не зафиксировали.