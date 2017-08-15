В доме в центре Хабаровска воспламенился газ

В дальневосточной столице бригада специалистов ликвидировала последствия серьёзного повреждения газопровода. Он пострадал из-за разрушения электрического кабеля неподалёку от жилого дома на улице Дзержинского, 74.

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» выехали на место и обнаружили, что электрической дугой повредило стальной фасад газопровода. Как сообщает пресс-служба компании, произошла разгерметизация, началось горение газа. В сжатые сроки специалисты устранили утечку и ликвидировали повреждение.

Жители многоквартирного дома и работники расположенной на первом этаже парикмахерской долго ощущали в помещении посторонний запах, но не придавали ему значения — думали, что это запах бытовой химии.