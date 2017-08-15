За лето в Пермском крае размыло более 60 дорог
Мосты в Юсьвинском районе восстановят к концу недели.
Мосты в Юсьвинском районе восстановят к концу недели.
В Пермском крае продолжают устранять последствия паводков. Как сообщили в
Сейчас рабочие устраняют последствия паводков в Юсьвинском районе. Напомним,
«Восстановительные работы осложняются заболачиванием местности, вследствие чего длительное время не было возможности доставить габаритную строительную технику к поврежденным объектам дорожной инфраструктуры», — пояснили в администрации губернатора.
По информации администрации Юсьвинского муниципального района на данный момент проводятся работы по подготовке строительных материалов и их доставка на объекты.
Сейчас на территории Юсьвинского района действует режим ЧС. По данным