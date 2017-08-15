За лето в Пермском крае размыло более 60 дорог

В Пермском крае продолжают устранять последствия паводков. Как сообщили в пресс-службе губернатора Прикамья, всего за лето 2017 года подрядчики восстановили уже 60 размытых дорог.

Сейчас рабочие устраняют последствия паводков в Юсьвинском районе. Напомним, из-за сильных ливней там были повреждены конструкции мостов на автодороге Пожва — Усть-Пожва и в д. Большая Мочга. Работы планируют закончить в течение этой недели.

«Восстановительные работы осложняются заболачиванием местности, вследствие чего длительное время не было возможности доставить габаритную строительную технику к поврежденным объектам дорожной инфраструктуры», — пояснили в администрации губернатора.

По информации администрации Юсьвинского муниципального района на данный момент проводятся работы по подготовке строительных материалов и их доставка на объекты.