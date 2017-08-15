Во Владивостоке содержимое грузовика загорелось на ходу (видео)

Грузовик стоит на дороге, часть мусора оказалась также на дороге. Вероятно, водитель испугался за сохранность машины, поэтому избавился от части груза. Мусор в машине ещё дымится. ДТП затрудняет проезд.

Напомним, ранее ИА «Deita.ru» сообщало о том, что в Приморье под грузовиком, перевозившим лес, частично провалился мост. ДТП произошло перед поселком Анучино Приморского края. Грузовик заехал на мост, однако конструкция не выдержала веса техники и частично обрушилась. Из-за обрушения перевернулся прицеп грузовика, а огромные бревна упали вниз и заняли часть дороги.