Во Владивостоке содержимое грузовика загорелось на ходу (видео)
Во Владивостоке у грузовика, перевозившего мусор, произошло возгорание груза, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Во Владивостоке у грузовика, перевозившего мусор, произошло возгорание груза, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло в районе улицы Магнитогорская.
Грузовик стоит на дороге, часть мусора оказалась также на дороге. Вероятно, водитель испугался за сохранность машины, поэтому избавился от части груза. Мусор в машине ещё дымится. ДТП затрудняет проезд.
Напомним, ранее ИА «Deita.ru» сообщало о том, что в Приморье под грузовиком, перевозившим лес, частично провалился мост. ДТП произошло перед поселком Анучино Приморского края. Грузовик заехал на мост, однако конструкция не выдержала веса техники и частично обрушилась.
Виктор Бруевич.