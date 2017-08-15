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07:44 (мск), источник: VN.ru

Выпасть из окна не позволили девочке отдыхающие спасатели

Идущие по тротуару мужчины попытались спаси от падения маленькую девочку, стоявшую на подоконнике пятого этажа в Заельцовском районе Новосибирска.

Инцидент произошел вечером 14 августа на улице Дуси Ковальчук. Два спасателя МАСС в свой выходной увидели толпу людей, собравшихся у дома № 183А, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

Выяснилось, что на подоконнике пятого этажа стоит девочка с игрушкой в руках и плачет. Мужчины незамедлительно через оперативного дежурного вызвали экипаж спасателей МАСС и побежали к двери квартиры, где был заперт ребенок.

Демонтировав дверной глазок, они начали звать девочку, чтобы отвлечь ее внимание от окна. Пока ребенок общался через дверь с Алексеем и Андреем, прибывший экипаж спасателей с крыши дома проник через открытое окно в квартиру.

Одновременно со спасателями МАСС мама с сотрудниками полиции своим ключом открыла дверь. Ребенок 2013 года рождения был передан полиции и матери для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

К счастью, эта история закончилась благополучно, хотя нередко подобные случаи оборачиваются ужасной трагедией. Например, всего неделю назад такая трагедия случилась на улице Татьяны Снежиной. Из окна 8 этажа выпал 6-летний мальчик и разбился насмерть.

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