Выпасть из окна не позволили девочке отдыхающие спасатели

Инцидент произошел вечером 14 августа на улице Дуси Ковальчук. Два спасателя МАСС в свой выходной увидели толпу людей, собравшихся у дома № 183А, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

Выяснилось, что на подоконнике пятого этажа стоит девочка с игрушкой в руках и плачет. Мужчины незамедлительно через оперативного дежурного вызвали экипаж спасателей МАСС и побежали к двери квартиры, где был заперт ребенок.

Демонтировав дверной глазок, они начали звать девочку, чтобы отвлечь ее внимание от окна. Пока ребенок общался через дверь с Алексеем и Андреем, прибывший экипаж спасателей с крыши дома проник через открытое окно в квартиру.

Одновременно со спасателями МАСС мама с сотрудниками полиции своим ключом открыла дверь. Ребенок 2013 года рождения был передан полиции и матери для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.