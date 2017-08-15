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07:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: на Парковом иномарка влетела в столб и потеряла колесо

Водитель остался жив.

Вечером 14 августа в микрорайоне Парковый произошло ДТП. По словам очевидцев автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб. От мощного удара иномарку отбросило с газона обратно на проезжую часть. При этом у автомобиля оторвалось колесо.

Авария произошла на проспекте Парковый между перекрестками улиц Желябова и Пожарского.

На место приехала «скорая». Но по предварительным данным водитель не получил серьёзных травм. Очевидцы утверждают, что после аварии он вёл себя буйно, бегал по дороге, кричал.

Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГИБДД.

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