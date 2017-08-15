В Москве грабители напали на дальнобойщиков из Казахстана

В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков из Казахстана, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в апреле текущего года в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, работающий водителем-дальнобойщиком.

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Мужчина заявил, что в Москве на улице Пермская четверо неизвестных на автомобиле Volkswagen подъехали к большегрузу Volvo, в котором находились он и его напарник.

Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тысячи рублей и 29 тысячи тенге, а затем скрылись.

«В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на улице Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков», — сказал источник.