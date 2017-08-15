В Москве грабители напали на дальнобойщиков из Казахстана
В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков из Казахстана. Угрожая пистолетом, они похитили 74 тысячи рублей и 29 тысячи тенге.
В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков из Казахстана. Угрожая пистолетом, они похитили 74 тысячи рублей и 29 тысячи тенге.
В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков из Казахстана, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в апреле текущего года в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, работающий
Мужчина заявил, что в Москве на улице Пермская четверо неизвестных на автомобиле Volkswagen подъехали к большегрузу Volvo, в котором находились он и его напарник.
Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тысячи рублей и 29 тысячи тенге, а затем скрылись.
«В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на улице Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков», — сказал источник.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, полиция устанавливает соучастников нападения.