В Красноярске вынесли приговор студенту, который поджег друга

Центральный суд Красноярска вынес приговор студенту, который поджег однокурсника во время практики.

В июне 2014 году студенты Красноярского института водного транспорта проходили практику на теплоходе «Александр Матросов». Один из молодых людей измазал второму брюки герметиком, после чего плеснул на штаны растворителем, чтобы оттереть пятно. Затем практикант поднес к однокурснику зажигалку и несколько раз чиркнул ею, в результате чего на пострадавшем загорелась одежда.

Молодого человека госпитализировали, у него диагностировали 40% ожогов тела. Как рассказала корреспонденту Newslab.ru мать пострадавшего студента, она обратилась в прокуратуру, завели уголовное дело, в мае 2017 года его передали в суд.

Сам обвиняемый, со слов женщины, пояснил, что просто хотел подшутить: он думал, что зажигалка не работает.

Судья учла смягчающие обстоятельства: положительную характеристику и наличие маленького ребенка у обвиняемого, и вынесла приговор: 3 года условно за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.