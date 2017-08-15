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07:00 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края незаконно хранил в квартире оружие и патроны

За хранение незарегистрированного охотничьего ружья он может лишиться свободы.

В Хабаровском крае 52-летний мужчина хранил незарегистрированное охотничье ружье и патроны у себя в квартире. Мужчине грозит лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Николаевска-на-Амуре 104 патрона калибра 5,6 миллиметров и незарегистрированное нарезное охотничье ружье. Обнаружить их удалось при проведении оперативно-профилактической операции «Оружие — 2017». Мужчина рассказал полицейским, что купил ружьё у своего знакомого, чтобы в дальнейшем использовать его для охоты.

Правоохранители изъяли и направили на исследование конфискованное оружие и боеприпасы. Они также возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что житель региона собрал дома практически болевой арсенал. Он скопил около тысячи патронов и одну единицу огнестрельного оружия. Мужчина убеждал правоохранителей, что ничего противозаконного не совершил — ружьё просто нашёл, а патроны купил в магазине. Однако разрешительных документов на оружие и боеприпасы у мужчины не оказалось.

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