Житель Хабаровского края незаконно хранил в квартире оружие и патроны
За хранение незарегистрированного охотничьего ружья он может лишиться свободы.
За хранение незарегистрированного охотничьего ружья он может лишиться свободы.
В Хабаровском крае 52-летний мужчина хранил незарегистрированное охотничье ружье и патроны у себя в квартире. Мужчине грозит лишение свободы.
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Правоохранители изъяли и направили на исследование конфискованное оружие и боеприпасы. Они также возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что житель региона собрал дома практически болевой арсенал. Он скопил около тысячи патронов и одну единицу огнестрельного оружия. Мужчина убеждал правоохранителей, что ничего противозаконного не совершил — ружьё просто нашёл, а патроны купил в магазине. Однако разрешительных документов на оружие и боеприпасы у мужчины не оказалось.