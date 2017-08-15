Убийцу кассира АЗС задержали в Слюдянском районе
В Слюдянском районе задержали убийцу
В Слюдянском районе задержали убийцу
Как 15 августа 2017 года сообщила
Во время расследования оперативники установили обстоятельства произошедшего, опросили вероятных свидетелей и очевидцев. В течение суток полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 39-летний местный житель. Как выяснилось, шесть лет назад он освободился из мест лишения свободы, где провёл 12 лет за совершение убийства. По мнению следственных органов, мужчина заранее спланировал нападение, чтобы завладеть деньгами. Для этого злоумышленник изготовил оружие и подговорил участвовать в налёте своего младшего брата.
В настоящее время оба фигуранта уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство), помещены в следственный изолятор. За совершение этого преступления уголовное законодательство влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.