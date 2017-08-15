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07:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Убийцу кассира АЗС задержали в Слюдянском районе

В Слюдянском районе задержали убийцу женщины-кассира автозаправочной станции.

Как 15 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, преступление было совершено ночью 9 августа в посёлке Солзан. Около 8:30 в дежурную часть полиции сообщили о том, что в служебном помещении АЗС с огнестрельным ранением обнаружено тело 51-летней работницы. На место немедленно была направлена следственно-оперативная группа. Одновременно из Иркутска были напрелены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска регионального главка МВД.

Во время расследования оперативники установили обстоятельства произошедшего, опросили вероятных свидетелей и очевидцев. В течение суток полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 39-летний местный житель. Как выяснилось, шесть лет назад он освободился из мест лишения свободы, где провёл 12 лет за совершение убийства. По мнению следственных органов, мужчина заранее спланировал нападение, чтобы завладеть деньгами. Для этого злоумышленник изготовил оружие и подговорил участвовать в налёте своего младшего брата.

В настоящее время оба фигуранта уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство), помещены в следственный изолятор. За совершение этого преступления уголовное законодательство влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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