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07:41 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский облсуд оставил без изменения приговор по делу о хищении глинозема на 300 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд оставил без изменения приговор четырем фигурантам дела о краже глинозема с Богословского алюминиевого завода (БАЗа), в том числе и бывшему депутату городской думы Краснотурьинска Юрию Дубовицкому.

«Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Краснотурьинского городского суда от 5 декабря 2016 года по краже глинозема с Богословского алюминиевого завода», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе облсуда.

Апелляцию на приговор подала защита подсудимых, настаивая на недоказанности фактов хищения и причастности к ней фигурантов дела.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», приговором Краснотурьинского городского суда организатор кражи глинозема, бывший депутат местной думы Юрий Дубовицкий получил 10 лет колонии и 600 тысяч рублей штрафа, его помощник Алексей Новиков — 7 лет лишения свободы и 200 тысяч штрафа, начальник участка отгрузки готовой продукции БАЗ Игорь Мухамеджанов — 5 лет колонии и 100 тысяч штрафа. Экс-начальник городского управления ЖКХ Юрий Бакунин получил 9 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. С обвиняемых в пользу Сибирско-Уральской алюминиевой компании будет взыскано более 345 миллионов рублей.

В 2010—2013 годах банда похитила более 28 тысяч тонн глинозема на сумму более 300 миллионов рублей. Глинозем вагонами вывозился с территории предприятия под видом извести. В дальнейшем злоумышленники продавали его на различные заводы от Москвы до Кемерово, производящие огнеупорные изделия.

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