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07:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Мужчина закидал камнями здание суда в Комсомольске-на-Амуре

Выходка дебошира попала на запись видеокамер.

Разгневанный решением судьи дебошир забросал камнями двери Комсомольского районного суда. Мужчина побил стекла 11 августа, сейчас полицейские города Юности проводят проверку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Как сообщает комсомольское издание, мужчина взялся за камни из-за того, что был не согласен с арестом своей знакомой.

«Личность мужчины установлена, сейчас с ним работают полицейские. Проверка по факту мелкого хулиганства началась в минувшую пятницу. В понедельник, 21 августа, будут известны ее результаты. Подробности разбирательства пока не разглашаются в интересах буйного комсомольчанина», — рассказали корреспонденту портала «Губерния» в управлении МВД по Комсомольску-на-Амуре.

Как сообщил источник в полиции, отрицать свою вину дебошир не стал, так как все его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Разбитые стекла в дверях не заменили до сих пор.

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