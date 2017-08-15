3,5 тысячи жителей и золотодобывающие компании Приангарья остались без электричества
Причиной этому послужила гроза.
Причиной этому послужила гроза.
Около 3,5 тысячи бытовых потребителей и золотодобывающие предприятия в Бодайбинском районе Иркутской области остались без света
Так 25 тысяч человек оставалось без электричества в понедельник в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области. Кроме того, были обесточены золотодобывающие предприятия и был зафиксирован сбой в движении одного грузового поезда
«В 09.32 при грозе действием защит отключались ВЛ 220 киловатт — 2 (“Улькан — Дабан”, “Кунерма — Северобайкальск”) (филиал ПАО “ФСК ЕЭС” — “МЭС Сибири”; ОАО “ИЭСК”, входит в состав непрофильных активов ПАО “РусГидро”)… В 10.05 подано напряжение всем потребителям», — говорится в сообщении
По данным министерства, без электроснабжения оставались пять населенных пунктов Каларского района Забайкальского края (около 2,7 тысячи человек), 6 населенных пунктов Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия (около 18,75 тысячи человек), а также часть бытовых потребителей (около 3,5 тысячи человек) и золотодобывающие предприятия в Бодайбинском районе Иркутской области. При этом суммарная мощность отключенных потребителей составила 71,6 мегаватта.