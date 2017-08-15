Красноярка получила переохлаждение, простояв около часа в Енисее

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели вытащили из воды женщину, которая около часа стояла в Абаканской протоке. У потерпевшей диагностировали переохлаждение. Информация об этом появилась 15 августа в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Сообщение о неизвестной красноярке поступило в единую диспетчерскую службу от очевидцев. По телефону они рассказали, что рано утром заметили женщину, которая долгое время стояла в Енисее и отказывалась выходить из воды. Обеспокоенные люди решили обратиться к спасателям.

«Пострадавшая извлечена из воды, доставлена в КПСО (переохлаждение), передана бригаде скорой помощи. Спасен 1 человек» , — говорится в сообщении.