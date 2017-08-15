Красноярка получила переохлаждение, простояв около часа в Енисее
Спасатели передали пострадавшую врачам скорой помощи.
Спасатели передали пострадавшую врачам скорой помощи.
Спасатели вытащили из воды женщину, которая около часа стояла в Абаканской протоке. У потерпевшей диагностировали переохлаждение. Информация об этом появилась 15 августа в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».
Сообщение о неизвестной красноярке поступило в единую диспетчерскую службу от очевидцев. По телефону они рассказали, что рано утром заметили женщину, которая долгое время стояла в Енисее и отказывалась выходить из воды. Обеспокоенные люди решили обратиться к спасателям.
«Пострадавшая извлечена из воды, доставлена в КПСО (переохлаждение), передана бригаде скорой помощи. Спасен 1 человек» , — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после осмотра красноярку отвезли в психиатрическое отделение. Другие подробности случившегося в сообщении не уточняются.