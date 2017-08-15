Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Летние диеты: а стоит ли начинать
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Мать Сатаны": ФСБ о том, что обнаружили у задержанных боевиков
NI о новой ядерной ракете РФ: Лучше чем «Сатана»
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
07:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка получила переохлаждение, простояв около часа в Енисее

Спасатели передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели вытащили из воды женщину, которая около часа стояла в Абаканской протоке. У потерпевшей диагностировали переохлаждение. Информация об этом появилась 15 августа в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Сообщение о неизвестной красноярке поступило в единую диспетчерскую службу от очевидцев. По телефону они рассказали, что рано утром заметили женщину, которая долгое время стояла в Енисее и отказывалась выходить из воды. Обеспокоенные люди решили обратиться к спасателям.

«Пострадавшая извлечена из воды, доставлена в КПСО (переохлаждение), передана бригаде скорой помощи. Спасен 1 человек» , — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после осмотра красноярку отвезли в психиатрическое отделение. Другие подробности случившегося в сообщении не уточняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярка получила переохлаждение, простояв около часа в Енисее
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь