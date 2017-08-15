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07:11 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские спасатели продолжают искать женщину в Зеркальной бухте

Добровольцы, полиция и сотрудники МЧС пока не сдаются.

Продолжается поиск женщины в районе бухты Зеркальной. Спасатели, сотрудники полиции и добровольцы в составе поисковой группы с начала выходных обследовали уже 45 километров прибрежной и береговой полосы бухты, однако так никого и не нашли, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.

Ранее агентство сообщало, что 12 августа в Кавалеровском районе Приморского края пропала жительница Арсеньева. В субботу поступило сообщение, что женщину последний раз видели в районе бухты Зеркальной. За прошедшие выходные и по настоящее время её так и не нашли.

Первое время женщину искали полицейские, затем подключились спасатели. Накануне к работам привлекли 1 техническое средство, одно плавательное, а также полицейских и местных жителей. В сопровождении трёх сотрудников МЧС они обследовали 20 километров береговой полосы бухты Зеркальной, но так и не нашли пропавшую.

На сегодняшний день в поисках участвуют 6 человек, из которых трое — сотрудники спасательного отряда МЧС. Они используют 4 транспортных средства и катер. В понедельник поиски продолжались с 8 утра до 7 вечера, и сегодня, судя по всему, продолжатся в таком же режиме.

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