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07:15 (мск), источник: Nur.kz

В Астане дерзкий преступник днем ограбил ювелирный магазин

В Астане грабитель за рекордно короткое время обчистил прилавки ювелирного магазина и покинул место преступления с тремя лотками драгоценностей.

Источник: Nur.kz

Не помешали грабителю ни продавцы, ни вооруженный охранник, сообщает телеканал «Алматы».

«Я днем проходил, видел, наблюдал то, что здесь сотрудники полиции ходили. Вообще меня удивило, что среди бела дня произошло такое происшествие», — рассказал очевидец Алмас Молдияров.

Меньше двух минут хватило грабителю, чтобы скрыться. За эти считанные секунды мужчине удалось вынести целых 3 лотка золота и даже планшет. Все это произошло днем. Очевидцы предполагают, что преступник бывал здесь и раньше, а нападение на ювелирный магазин четко спланировал.

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«Знаете, было тихо. Мы не знали. Зашла клиентка, соседка с “Алмаз холдинга”, сказала, что там произошло ограбление. Обычный рабочий день, спокойно все, как обычно — уходят люди, заходят все, как всегда», — сообщила жительница города Лиана Мамбергер.

«Вообще, конечно, мы были очень удивлены, потому, что мы работаем в районе, вышли в обеденный перерыв и увидели здесь такое происшествие, что полиция, собаки были, искали преступников, наверное, но район спокойный, ничего такого не наблюдалось», — рассказала жительница города Юлия Яковченко.

Высокий мужчина в маске — это все, что известно о преступнике на данный момент. Охранник магазина стрелял в нападавшего из травматического пистолета, но злоумышленнику удалось скрыться.

Общая стоимость похищенных украшении пока не разглашается. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

«По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбитшилик полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица причастного к данному преступлению. Сообщение на пульт 102 поступило около 2-х часов.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа и были ориентированы экипажи патрульной полиции, — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД София Кылышбекова.

Авторы: Адильхан Елемесов, Нурлан Отеген.

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