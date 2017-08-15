В Новосибирске автомобиль, принадлежащий военным, перевернулся в ДТП
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
В Новосибирске медицинский военный УАЗ перевернулся на бок в результате
Рядом со зданием Военной прокуратуры Новосибирского гарнизона медицинский УАЗ перевернулся на левый бок от удара кроссовера Lexus. Иномарка тоже получила сильные повреждения в передней части кузова. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет.
Очевидцы происшествия сообщили, что предположительно оба участника столкновения двигались на мигающий зеленый свет светофора. Другие свидетели утверждают, что иномарка двигалась на желтый свет светофора.