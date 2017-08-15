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07:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске автомобиль, принадлежащий военным, перевернулся в ДТП

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Новосибирске медицинский военный УАЗ перевернулся на бок в результате дорожно-транспортного происшествия с Лексусом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54». Столкновение произошло в Октябрьском районе, на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской.

Рядом со зданием Военной прокуратуры Новосибирского гарнизона медицинский УАЗ перевернулся на левый бок от удара кроссовера Lexus. Иномарка тоже получила сильные повреждения в передней части кузова. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы происшествия сообщили, что предположительно оба участника столкновения двигались на мигающий зеленый свет светофора. Другие свидетели утверждают, что иномарка двигалась на желтый свет светофора.

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