В Новосибирске автомобиль, принадлежащий военным, перевернулся в ДТП

В Новосибирске медицинский военный УАЗ перевернулся на бок в результате дорожно-транспортного происшествия с Лексусом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54». Столкновение произошло в Октябрьском районе, на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской.

Рядом со зданием Военной прокуратуры Новосибирского гарнизона медицинский УАЗ перевернулся на левый бок от удара кроссовера Lexus. Иномарка тоже получила сильные повреждения в передней части кузова. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет.

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